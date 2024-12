Il 4.2 Cristiano Nardocci (Associazione Sportiva Dilettantistica Punta del Lago Ronciglione) e la 4.3 Rita Colopardi (Tennis Club La Paradisa Caprarola), trionfano nella prima tappa della “Etruski Cup” organizzata dal Comitato Lazio Federazione Italiana Tennis e Padel. Nell’ultimo atto Nardocci supera per 4-1/4-2 il favorito 4.1 Gianluca Nardoni. La sessione preliminare risultati del tabellone maschile vede il 4NC Paolo Corti imporsi prima sul 4NC Enzo Ricci (4-0 /4-0) e poi sul 4.6 Enrico Vitali (4-0/5-3) prima di arrendersi al finalista per 4-5/4-1/10-4. Il 4.3 Luigi Emanuele Cecchini prima supera con un doppio 4-2 il pari categoria Giampiero Chiesa per poi arrendersi di fronte al vincitore finale per 4-2/5-4. Tra le quote rosa la Colapardi supera in finale per 4-0/4-1 la 4.6 Marisa Bernabei che nel turno di entrata aveva con lo stesso risultato eliminato la 4NC Milva Guindani. Appuntamento per la seconda tappa Sabato e domenica 9 giugno presso il Tennis Club Valentano.

