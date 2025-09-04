Un girone complicato tra Viterbo e le romane con un solo derby: quello contro la Dm84 Cerveteri. Il cammino dell’Etrurians, in Prima Categoria, non sarà una passeggiata di salute anche se il gruppo è affiatato e pronto per questa nuova sfida.

«È un girone difficile – risponde l’allenatore Danilo Rinaldi –, inutile negarlo. Probabilmente mi aspettavo qualcosa in meno e invece sono state inserire svariate formazioni che punteranno al vertice. Mi viene in mente il Soratte ma non solo. Giocheremo su campi in terra battuta e sul manto erboso non sintetico, e in trasferta sarà complicato perché abbiamo una rosa giovane. Però ho avuto belle risposte durante la preparazione, il gruppo è composto da tanti ragazzi volenterosi e bravi, sono certo che faremo bene». Sabato pomeriggio intanto la prima gara amichevole per i gialloviola contro la juniores del Santa Marinella. Un modo in primis per scaricare tutto il lavoro di potenziamento della prima settimana e per iniziare anche a vedere modulo e tattica. Non ci sono ancora i calendari dell’andata e del ritorno che dovrebbero uscire comunque nei prossimi giorni.

Questo il girone C dell’Etrurians: Anguillara, Atletico Roma Nord Lodigiani, Atletico Focene, Canale Monterano, Cesano, DM84, Fabrica di Roma, Formello Calcio, Fortitudo Nepi, Civita Castellana, Prima Porta Saxa Rubra, Soratte Capena, Vigor Rignano Flaminia e Vis Aurelia.

