Tegola per l’Etrurians: si fa male Daniele Abis, attaccante e capocannoniere della squadra nella scorsa stagione. La punta a disposizione di mister Rinaldi ha avuto brutto infortunio patito nell’amichevole contro la Juniores del Santa Marinella terminata 2-2: ha riportato la rottura del crociato collaterale e del menisco e quindi resterà fuori almeno 6 mesi se non di più.

La sua stagione potrebbe essere finita dopo l’intervento chirurgico anche se si spera possa recuperare almeno per la parte finale del campionato di Prima categoria che scatterà il prossimo 5 ottobre.

«Un grande in bocca al lupo al nostro bomber – è il messaggio dell’Etrurians sul proprio profilo social ufficiale - sappiamo che non vedi l’ora di tornare a fare gol e a festeggiare con noi. Tutta la famiglia gialloviola ti aspetta a braccia aperte: rimettiti presto che c’è bisogno dei tuoi gol e del tuo cuore. C’è tanta voglia di rivederti in campo, sono cose che succedono e ti aspettiamo per vederti gonfiare la rete». Tantissimi messaggi di vicinanza ad Abis dei compagni di squadra, dello staff e del mister Danilo Rinaldi.

