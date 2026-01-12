Una sconfitta che rallenta la marcia dell’Etrurians, superata 3-0 dal Civita Castellana in trasferta che al contrario si rilancia inanellando un altro risultato positivo dopo il 2-1 rifilato fuori casa all’Atletico Casalotti. I gialloviola di mister Danilo Rinaldi non riescono a sorprendere come nelle precedenti occasioni. Ladispolani che partono con Rossi in porta, in difesa Giannella e Pierini al centro con Eluwa e Freddi a completare il reparto sulle corsie laterali. Sulla mediana play Angelucci, poi Avolio e Peluso. Funari è la punta centrale, supportato da Cotea e Formaggi. L’avvio è a favore dei padroni di casa. È il 10’ quando c’è un episodio dubbio con probabile fallo su Pierini, l’arbitro non fischia e Michelini realizza. Gli undici tirrenici provano a rimettersi in carreggiata ma intorno alla mezz’ora arriva il raddoppio con una sfortuna autorete di Giannella. E il primo tempo poi si chiude qui.

Nella ripresa Rinaldi getta subito dentro Palozzi e Roscioli, rispettivamente per Formaggi e Freddi ma l’inerzia del match non cambia, anzi al 24’ Massaini fa calare il sipario siglando il 3-0. «Non parlo degli episodi arbitrali – commenta il tecnico dell’Etrurians – i nostri avversari sono stati più bravi giocando sul loro campo, un campo direi difficile dove bisognare fare battaglia ma fa parte del calcio dilettantistico. Ora testa alla prossima giornata». Dopo Soratte e a seguire Canale Monterano. Due partite che i gialloviola disputeranno all’Angelo Sale.

Rossi, Eluwa, Freddi (1’ st Roscioli), Angelucci (18’ st Catini), Giannella, Pierini (33’ st Del Priore), Avolio (18’ st Migliorini), Peluso, Funari, Cotea, Formaggi (1’ st Pallozzi). A disp. Portoghesi, Abbruzzetti, Mitsch, Palombo. All. Rinaldi

@RIPRODUZIONE RISERVATA