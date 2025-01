Il cuore non basta, l’Etrurians non sfigura affatto contro la capolista ma parte male e ciò condiziona l’andamento del match contro Polisportiva Ostiense che si impone 3-2. Di Abis e Flore nella ripresa i due gol che hanno comunque riaperto una sfida che sembrava messa già in cassaforte per i padroni di casa. Ci sono delle assenze per i gialloviola, tra cui Pallozzi ancora infortunato e pure Peluso. Mister Danilo Bacchi parte con la difesa a tre. Palombo, Pierini e Dolente agiscono davanti al portiere Antonini. Sulle corsie esterne Veronesi e Roscioli, in mezzo al campo Pellecchia, Gravina e Cotea con tandem offensivo composto da Abis e Squarcia. L’avvio, come detto, non è dei migliori e Ostiense già al 7’ si porta avanti con Ippoliti. Passano appena 15 minuti e arriva il raddoppio firmato da Cuppone.

Nella ripresa Bacchi cambia modulo passando a un 4-3-3. Pellecchia lascia il posto a Flore mentre Iacovella rileva Veronesi.

Poco prima però, è il 7’, Rossi sigla il 3-0 chiudendo virtualmente l’incontro. Invece l’Etrurians dimostra di avere carattere e accorcia con Flore e trova anche il 3-2 grazie ad Abis con un gol da rapinatore d’area. Da annotare anche una traversa per gli ospiti.

Tre punti importanti per la Polisportiva Ostiense, l’Etrurians domenica riceverà al Sale Mysp.

«La squadra non mi è dispiaciuta – commenta mister Bacchi – abbiamo avuto una bella reazione nella ripresa ma anche nella prima frazione di gioco ci eravamo ripresi dopo un inizio difficile. C’è tanto da lavorare e domenica ci aspetta un’altra giornata difficile».

Mercoledì intanto la Coppa. L’Etrurians se la vedrà con l’Anguillara che ieri a sorpresa è andata a vincere sul campo della Mysp.

Etrurians: Antonini, Dolente (19’ st Giacinti), Palombo, Gravina (37’ st Avolio), Pierini, Veronesi (12’ st Iacovella), Roscioli, Pellecchia (12’ st Flore), Squarcia, Abis, Cotea (34’ st Anzuini). A disposizione: Novelli, Freddi, Mastropietro, Barison. Allenatore: Bacchi.

