Torna oggi pomeriggio il campionato di serie C maschile.

Nell’undicesima giornata del girone B l’Etruria Volley sarà impegnata nello scontro diretto con il Volley Gaeta; trasferta impegnativa per i gialloblu allenati da Claudio Quaglia che al Palazzetto dello Sport di Gaeta potrebbero capire meglio le proprie ambizioni in campionato.

È il terzo anno del progetto ideato dall’Asp Civitavecchia con il Tuscania Volley e i ragazzi, molti dei quali impegnati anche nel campionato under 19, in questa stagione saranno giudicati per le loro qualità.

Questa settimana nel campionato giovanile la squadra gialloblu ha ottenuto la quinta vittoria in otto partite di campionato contro la Poolstars Volley, confermandosi al terzo posto con 15 punti.

