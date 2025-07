L’estate si accende sulla sabbia del litorale romano con un evento imperdibile per gli amanti dello sport all’aria aperta: il Summer Tour 2024-2025 di beach volley, organizzato dalla Pallavolo San Giorgio in collaborazione con Urban Beach. Dal 1° al 31 luglio, ogni pomeriggio dalle 17 alle ore 21, il campo del Calasol/Tirreno in Via Gioiosa Marea, Lungomare di Levante – Fregene si trasformerà nel cuore pulsante di tornei, musica, aperitivi e divertimento.

Una formula che unisce sport e socialità, con la possibilità di sfidarsi nella disciplina regina dell’estate, il beach volley e al contempo godersi un tramonto sul mare con un cocktail in mano. A rendere tutto ancora più speciale, la presenza dei premi della linea estiva IBeach Maracana, messi in palio per le squadre vincitrici di ciascun torneo.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI: 4 SABATI ALL'INSEGNA DELLA COMPETIZIONE E DELL’INCLUSIONE

Benché i tornei si svolgano per tutto il mese di luglio, il calendario del Summer Tour prevede quattro appuntamenti principali, fissati nei sabati del mese, pensati per coinvolgere giocatori e spettatori in esperienze uniche e diversificate.

Si parte il 5, con un frizzante torneo misto 2 vs 2, aperto a coppie pronte a sfidarsi sulla sabbia.

Dopodiché sarà il turno del 12, con i tornei maschile e femminile 2 vs 2, che promettono spettacolo e sano agonismo. Discorso simile per il 19, con il coinvolgente 4 vs 4, perfetto per chi ama il gioco di squadra e l’atmosfera da beach party.

Si chiude il 26 con il torneo maschile e femminile 3 vs 3, un classico che esalta tecnica e strategia.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da un aperitivo incluso per i partecipanti, rendendo il post-partita un momento di convivialità e relax.

BEACH VOLLEY: SPORT SIMBOLO DELL’ESTATE

Il beach volley è molto più di una semplice variante della pallavolo indoor. Nato sulle spiagge della California negli anni ’20 e diffusosi globalmente negli anni ’90, oggi è uno degli sport estivi per eccellenza.

Unisce tecnica, resistenza, agilità e spirito di squadra, il tutto in un contesto naturale che favorisce benessere fisico e mentale.

A differenza del volley tradizionale, il campo più piccolo e la sabbia come superficie rendono ogni azione più intensa e spettacolare.

In Italia, il beach volley ha conosciuto una crescita costante, grazie anche ai successi internazionali delle coppie azzurre e all’organizzazione di circuiti locali. Come questo di Fregene, che permettono ad atleti amatoriali e semi-professionisti di confrontarsi e migliorare in un ambiente stimolante.

PALLAVOLO SAN GIORGIO, UNA REALTÀ IN COSTANTE CRESCITA

L’organizzazione del Summer Tour conferma la Pallavolo San Giorgio come una delle realtà sportive più dinamiche del territorio.

Nata dalla passione per la pallavolo indoor, la società ha saputo nel tempo ampliare la propria offerta formativa e sportiva, includendo anche il beach volley tra le sue attività principali.

Fondata su valori come aggregazione, rispetto, impegno e divertimento, la San Giorgio è diventata un punto di riferimento per molti giovani, offrendo percorsi sportivi sia a livello agonistico che amatoriale.

L’apertura verso manifestazioni come il Summer Tour dimostra la capacità del club di innovare e coinvolgere la comunità, portando lo sport fuori dai palazzetti e direttamente nelle piazze – o meglio, sulle spiagge – dove può essere vissuto con leggerezza e passione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA