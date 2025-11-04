Grande esperienza per Tommaso Pampinella, che ha preso parte ai Mondiali Icf. L’evento iridato è andato in scena nelle acque di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Il civitavecchiese, conosciuto in città anche per essere l’allenatore della squadra maschile dell’As Gin di ginnastica artistica, che ha condotto in serie A1, ha affrontato questa spedizione asiatica senza grilli con la testa, ma solo con la voglia di divertirsi e fare bene, dopo aver messo alle spalle un periodo non proprio fortunato, per via di alcuni infortuni. Il paddlesurfer ha terminato la gara sprint sulla distanza dei 100 metri in 13esima posizione.

«Ho affrontato una gara con un livello – dichiara Tommaso Pampinella – a mio avviso più alto di sempre in questa disciplina, sfiorando di pochi centesimi la finale A. Il risultato non è soltanto un numero finale, ma un insieme di cose che si sovrappongono, di difficoltà affrontate durante il percorso che ha portato alla gara e di un mix di emozioni da gestire. Sono fiero del mio percorso, dove non è mancato nulla di tutto questo ma che nonostante tutto dimostra che posso ancora dire la mia tra i migliori atleti al mondo in questa disciplina.

Due mesi fa soltanto, ritornare a fare gli sprint sembrava impossibile ed ora sono qui. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato in questo percorso, alla mia famiglia in primis, ai miei sponsor e alla mia fidanzata Martina Paganelli per essere sempre li accanto a me. Ora è il momento di riordinare le cose e tornare più in forma di prima».