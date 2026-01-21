Una piacevole novità. Questo è stato l'esordio assoluto nella categoria under 10 per i piccoli della Cv Skating, sostenuti dalla Marco Liberati SRL, sponsor di categoria.

I piccoli civitavecchiesi, con l'aiuto dei pari età di Genzano e Velletri, hanno debuttato in quel di Forlì perdendo il primo match per 7-6 dopo i tempi supplementari e vincendo per 9-7 la seconda gara contro i padroni di casa nella stessa giornata.

Tanti esordi assoluti e tanti volti sorridenti per una categoria di bambini così piccoli che la Cv Skating non aveva mai avuto.

«I risultati passano in secondo piano - afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini - è stata una vera gioia vedere l'esordio in categoria e tanti bambini così piccoli pronti a dare battaglia, sportivamente parlando, su un campo di gioco. L'atmosfera era quella giusta, e siamo molto orgogliosi di essere riusciti a mettere in campo un'altra categoria giovanile che siamo certi ci darà tante soddisfazioni. Un grande grazie alla Marco Liberati SRL, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile».

I presenti: Sebastian Carusi, Valerio Serafino, Andrea Ranzi, Raffaele Giannini, Rachel Campolungo, Amelia Mancini, Enea Fiorio, Martina Lia Moneta, Viola Aceti, Agata Ferraroni, Emma Merola. Allenatrici: Martina Gavazzi e Laura Giannini.

