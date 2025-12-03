Pomeriggio speciale per Domenico Fiorentino. Nei giorni scorsi il popolare sportivo locale, conosciuto in vari ambiti per la sua passione per lo sport, è stato premiato e celebrato al Salone d’onore del Coni, dove si è svolta la cerimonia per le benemerenze del Coni Lazio per il 2023. Fiorentino ha ricevuto la Stella d’Argento al merito sportivo, che fa seguito a quella di bronzo assegnatagli nel 2017. Grandissima l’emozione per il civitavecchiese, originario di Napoli e diventato, col passare del tempo, cittadino d’adozione in città, dove vive da 57 anni, per la precisione nel 1961. Un curriculum di grande spessore, quello di Fiorentino, che si è cimentato da ragazzo nel pugilato e nel canottaggio, disciplina dove si è particolarmente affermato con il Circolo Canottieri Posillipo, come capovoga di barche olimpiche, ottenendo risultati in campo nazionale e internazionale, passando poi al gruppo della Guardia di Finanzia di Como e poi alle Fiamme Gialle di Sabaudia, corpo dove ha svolto anche il ruolo di allenatore, cosa che ha fatto al Posillipo.

Dal 1980 Fiorentino è diventato cronometrista della Federazione Italiana Cronometristi di Roma, sezione di Civitavecchia, dimostrando forte attaccamento e serietà allo sport e ricevendo apprezzamenti per la sua professionalità benemerita. Nella sua carriera Fiorentino ha trascorso 28 anni da cronometrista e realizzato oltre 2000 cronometraggi. Tra i numerosi eventi dove è stato presente, il civitavecchiese ha preso parte a tanti campionati del mondo ed europei, nel 1982 a Roma per scherma e pentathlon, nel 1998 sempre a Roma per il World Equestrial di ippica, nel 2001 ancora nella capitale per i Dealympics di nuoto e pallanuoto, nel 2004 a San Marino per il World Master di pallanuoto, e nel 2004 a Bracciano per l’Europeo di nuoto di fondo. Dal 2001 passa al ruolo di benemerito, di cui continua a fregiarsi.

Dal 2002 al 2016 Fiorentino ha fatto parte del fiduciariato Coni del litorale Nord di Roma. Nel 2013 ha ricevuto l’attestato per aver contribuito ai successi del gruppo nautico Fiamme Gialle sezione canoa e canottaggio. Nel 2018 è stato insignito della Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni.

«Ho sentito una grande emozione – dichiara Fiorentino – a 89 anni è bello sentirne ancora così. È stato bello essere ricordato dal mondo che mi ha accompagnato e cresciuto per una vita. Per me lo sport è una passione intramontabile, che voglio coltivare fino a quanto ne avrò le forze. Ai giovani che si avvicinano a questo ambiente, li invito ad avere tanta costanza, disponibilità, educazione ed abnegazione per continuare fino alla metà e anche oltre».

