Ora il quadro della Serie D è completato quasi al 100%. Decise sei delle sette formazioni che hanno guadagnato la promozione alla Serie D 2024/2025 dopo le gare di ritorno delle finali tra le seconde di Eccellenza che si sono giocate domenica scorsa. Resta soltanto un match per decidere la settima promossa e che si disputerà domenica con la sfida di ritorno tra i campani del Pompei e i siciliani del Modica. Nella sfida di andata il Pompei è stato corsaro a Modica per 2-1. Ed ecco le sei neopromosse con i campani del Costa d’Amalfi che hanno battuto i pugliesi del Bisceglie per 2-1 (dopo i supplementari) dopo l’1-1 dell’andata, promossi i liguri della Cairese che hanno superato per 2-0 in trasferta la Fc Terni bissando il successo casalingo per 4-2 ottenuto all’andata. Bella impresa dei piemontesi del Fossano Calcio vincenti in casa per 3-0 sul Ciliverghe Calcio e capaci di rovesciare il passivo di 3-1 rimediato in gara 1, promossi i toscani del Terranuova Traiana che hanno battuto il quotato Giulianova (1-1 casalingo dopo l’1-3 vincente all’andata). Promosso anche il club lombardo del Magenta al quale è bastato pareggiare per 2-2 in trasferta dopo lo 0-0 casalingo dell’andata ed infine promozione anche per i marchigiani del Castelfidardo che in semifinale si erano imposti sull’Unione Pomezia. Castelfidardo vittorioso per 3-1 contro lo Zenith Prato dopo aver perso in trasferta nel match di andata per 2-1. Quindi in attesa del verdetto dalla sfida di ritorno tra Pompei e Modica dal punto di vista geografico guadagnano ufficialmente la Serie D una compagine campana, una ligure, una piemontese, una lombarda, una marchigiana ed una toscana con possibilità per la Campania di fare il bis.

Sul fronte mercato la Flaminia Calcio ha ribadito che il suo bomber Sirbu è incedibile mentre il Monterosi Tuscia che ha la sua sede operativa in quel di Guidonia ha ufficializzato la nomina del nuovo allenatore in David D’Antoni con Doninelli direttore sportivo e si ricompone quindi la coppia che tanto in alto portò il Monterosi dell’allora presidente Capponi portandolo dalla Serie D alla promozione in Lega Pro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA