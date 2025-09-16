La Lnd Lazio ha diramato i calendari dei campionati di Prima e Seconda Categoria, a cui parteciperanno tantissime squadre del territorio. Cominciando dal girone A di Prima Categoria, si può notare che le partite per le formazioni locali saranno: Quartiere Campo dell’Oro-Ronciglione, Sutri-Dlf, Castrense-Allumiere, Castel Sant’Elia-Dm84, mentre nel girone C ci sarà un atteso scontro tra Canale Monterano ed Etrurians. Quindi quasi tutte trasferte per le compagini del territorio: solo il Qco avrà la possibilità di giocare davanti al pubblico amico.

I derby: Allumiere-Qco alla quarta giornata, Dlf-Qco alla sesta, Dm84-Qco all’ottava, Allumiere-Dlf alla nona, Allumiere-Dm84 all’undicesima, Dlf-Dm84 alla tredicesima. Il campionato terminerà all’ultimo turno con Tarkna-Allumiere, Farnese-Dlf, Vetralla-Qco e Dm84-Ronciglione.

Per quanto riguarda gli Etrurians, esordio casalingo il 12 ottobre con la Vis Aurelia, conclusione il 10 maggio in trasferta con l’Atletico Roma Nord Lodigiani.

Passando alla Seconda Categoria, nel girone A la prima giornata vedrà la Csl Soccer debuttare il 5 ottobre in casa contro il Piansano. Sette giorni dopo prima uscita sul campo dell’Atletico Monte Romano. Ultimo turno il 10 maggio in casa dell’Onano.

Nel girone C di Seconda Categoria ci saranno le sfide Fregene-Real Tolfa, Manziana-Kaysra, Real Santa Marinella-Sporting Real Aurelio, Virtus Msn-Virtus Trevignano, Vis Bracciano-Evergreen. I derby: alla seconda giornata Real Tolfa-Virtus Msn, alla quarta Kaysra-Virtus Msn e Real Tolfa-Real Santa Marinella, alla sesta Evergreen-Virtus Msn e Kaysra-Real Santa Marinella, all’ottava Evergreen-Real Santa Marinella, alla nona Real Tolfa-Kaysra, all’undicesima Real Tolfa-Evergreen, alla 13° Kaysra-Evergreen, alla 14° Virtus Msn-Real Santa Marinella.

Il campionato si concluderà con Virtus Msn-Sassacci, Oriolo-Kaysra, Vicus Ronciglione-Real Santa Marinella, Blera-Real Tolfa, Evergreen-Sporting Real Aurelio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA