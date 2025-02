L’aula Pucci del Comune di Civitavecchia è pronta per essere colorata dalle numerosissime premiazioni che si svolgeranno, a parte dalle ore 15, per l’evento organizzato dall'amministrazione comunale, dal titolo “Eccellenze sportive 2024 - Civitavecchia terra di Campioni” dove saranno celebrate le realtà sportive e gli atleti che si sono distinti nel 2024 (e che non erano ancora stati oggetto di riconoscimento). Ecco l'elenco di tutti i premiati della manifestazione.

Elenco Associazioni (targa di riconoscimento): 1. CV Skating, 2. Ottoruote Club, 3. Canna da Riva, 4. Mabuni Karate, 5. Coser Nuoto, 6. Taekwondo Civitavecchia, 7. Arcieri del Mago, 8. Tennis Club 88, 9. Ginnastica Civitavecchia, 10. Black Riders Academy, 11. Nuotatori Civitavecchiesi, 12. Dynamica Ninja Warriors, 13. Old City Muay Thai, 14. Althea Academy, 15. Civitavecchia Volley, 16. Tirreno Atletica Civitavecchia, 17. Bivacco dello Scacco, 18. Handball Flavioni, 19. Lega navale italiana, 20. Associazione Motociclistica Civitavecchiese.

Elenco Atleti - risultati di rilevanza (targa di riconoscimento): 1. Fiorelli Daniele – Campione Italiano Nuoto, 2. Leandro Galioto – Campione del Mondo Arco 3D, 3. Sargolini Matteo – Campione Italiano/Miglior Giovane d’Italia Padel, 4. Sargolini Lorenzo – Campione Italiano Padel, 5. Lodadio Marco – Campione Italiano e Bronzo Europei Anelli, 6. Michela D’Amico – Campionessa del Mondo ed Europea Master Nuoto in Vasca e in Acque Libere, 7. Maurizio Valiserra – Campione Italiano Master Nuoto, 8. Giordano Conti – Campione Italiano Muay Thai, 9. Bernardini Asia – Argento 2.000 Siepi, 10. Serafini Francesca - Trofeo Turistico Regione Lazio 1 Posto, 11. Vittoria Marconi - campionessa italiana IQ foil under 16, 12. Cecilia Pampinella – Campionessa italiana e del mondo junior 2024, 13. Tommaso Pampinella – Campione Italiano di SUP.

Atleti che riceveranno la medaglia di riconoscimento

CV Skating S.S.D. A R.L: Gloria Padovan, Letizia Barocci, Louise Ciucci, Laura Giannini, Martina Succi, Martina Mori, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Veronica Novelli, Eugenia Pompanin, Giulia Mollica; vincitrici della coppa italia femminile nazionale. Gloria Padovan,Letizia Barocci, Louise Ciucci, Laura Giannini, Martina Succi, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Federica Ercolani, Desirè Capodimonte, Veronica Novelli (capitano), Eugenia Pompanin; vincitrici della supercoppa italiana femminile. Simone De Meo, Dario Serafino, Matteo Ranzi, Sebastian Carusi, Alberto Longo, Flavio Lucignani, Alice Carusi, Eileen Zou, Chiara Meconi; under 12 secondo posto, trofeo delle regioni giovanile. Duc Tam Bernini, Chiara De Meo, Ludovica Giancola; under 14 terzo posto, trofeo delle regioni giovanile. Marco Garbetta, Gloria Padovan, Suami Tofi, Leonardo Pistola, Desirè Capodimonte, Leandro Galioto, Stefano Travaglione; under 16 secondo posto, trofeo delle regioni giovanile. Gloria Padovan, Ludovica Giancola, Suami Tofi, Desirè Capodimonte, Chiara De Meo; femminile junior categoria dea "f2".

Ottoruote Club Asd: Rocchetti Alice, 2° classificata campionato nazionale giovani promesse; Di Cicco Elisabetta, 2° classificata Campionato Nazionale Giovani Promesse; Loi Giada, 3° classificata campionato nazionale giovani promesse; Moggi Elisa, 5° classificata campionato nazionale giovani promesse; Tartaglia Alessia 11° classificata campionato nazionale giovani promesse.

Asd Canna da Riva: Giuseppe Di Iorio, campione provinciale senior roma, finalista coppa italia senior.

A.s.d. Mabuni Club Karate: Conversini Simone, 1° classificato campiona regionali Lazio; Rovetto Valerio, 1° classificato campiona regionali Lazio; Miceli Lorenzo, 3° classificato campiona regionali Lazio.

A.s.d Coser Nuoto: Lorenzoni Luna, campionessa regionale nei 200 dorso - 400 stile libero; Di Gennaro Alessio, campione regionale nei 100 stile libero - 200 stile libero - 200 misti - 100 farfalla, campione regionale nei 100 stile libero - 200 stile libero - 400 stile libero - 50 farfalla; De Rosa Angelica, campionessa regionale nei 200 stile libero; Rocchetti Tommaso, campione regionale nei 100 farfalla; Fiorilli Daniele, campione italiano nei 200 stile - 400 stile libero (targa).

Asd Nautilus Civitavecchia: Lucrezia Puppi convocata in Nazionale giovanile per i Mondiali under 16.

Asd Taekwondo: Michael Capodieci, medaglia d’oro campione italiano kim e liu' roma, interregionale perugia, abruzzo, Giugliano, abruzzo Montesilvano; Thanprayot Ludovica, medaglia d’oro, medaglia d’argento, campionessa italiana kim e liu' roma interregionale umbria, giugliano kim e liu' centro civitavecchia; Grossano Sabrina, medaglia d’oro, medaglia di bronzo, interregionale umbria, interregionale kim e liu', montesilvano, giugliano interregionale abruzzo; Bussettini Manuel, medaglia d’oro, kim e liu' roma campione italiano, interregionale abruzzo, kim e liu' centro civitavecchia, interregionale giugliano; Montaruli Samuele, medaglia d’oro, medaglia di bronzo, interregionale abruzzo, kim e liu' centro civitavecchia interregionale giugliano; Bruno Eleonora, medaglia d’oro, medaglia d’argento, medaglia di bronzo, interregionale abruzzo, kim e liu' centro civitavecchia, interregionale umbria, interregionale giugliano; Pacifico Eva, medaglia d’oro, medaglia d’argento, kim e liu' centro civitavecchia, vice campionessa kim e liu roma, interregionale abruzzo; Lisi Anna, medaglia d’oro, medaglia d’ argento, medaglia di bronzo, interregionale giugliano, kim e liu' centro civitavecchia, kim e liu' roma, interregionale Abruzzo, Umbria.

A.s.d Arcieri del Mago: Leandro Galioto, 1°classificato, world 3d archery championships, campionato italiano individuale fidasc, campionato interregionale centro fidasc, trofeo interregionale centro Li Le Robin fidasc (targa); Sacbe Grandoni, 1° classificato arco ricurvo categoria cade o, campionato interregionale centro fidasc trofeo interregionale centro li Le Robin fidasc; Ruben Grandoni, 3° classificato arco ricurvo categoria juniores trofeo interregionale centro li Le Robin fidasc.

A.s.d Tennis Club Civitavecchia 88; Sargolini Lorenzo, 1°classificato, u14 di fip promises k padel, campione italiano giovanile padel master regionale, master circuito nazionale padel(targa); sargolini matteo, campione italiano giovanile padel (u18) ha partecipato alla premier padel di genova miglior giovane d'italia premiato ai supertennis awards (miglior coppia insieme a matteo platania) (targa).

Società Sportiva Dilettantistica Arl Ginnastica Civitavecchia: Lodadio Marco, 3°classificato (con la squadra) europei a rimini, 1°classificato anelli assoluti a cuneo; Russo Andrea, 2°classificato anelli assoluti a cuneo; Santandrea Lorenzo, Borriello Matteo, Natali Samuele, Versace Simone, Rossato Nieeolò, Parmoli Martino, De Biasi Gabriele, Lazzari Gioele, Baghini Mirk, Garofani Nicola. Squadra maschile, 2°posto serie b promozione serie a2 campionato italianoSantandrea Lorenzo, 3° bronzo cavallo con maniglie, campionato italiano individuale gold ctg junior Di Marco Linda, 1°classificata classifica generale e nel volteggio, campionato nazionale agonistico asi 2 ctg allieve Lori Victoria, 3°clasificata parallele, 3°classificata volteggio, campionato nazionale agonistico asi 2 ctg allieve Arzente Gioia, 2°classificata volteggio, campionato nazionale agonisco asi 2 ctg junior Spera Elena, 1°classificata parallele, campionato nazionale agonisco asi 2 ctg junior Fornari Lorenza, Marano JulyDercenno Nunzia, Esposito Manila, Pazon Naomi concorso generale squadra trave, corpo libero. Giulia Simoni, Asia Ciammaruchi, Noemi Pischedda, Camilla Tirabassi, Martina Riccio, Mia Biondi, 7 classificate gold 1 allieve campionato italiano massima competizione allieve 40; Francesca Facciarom, Lorenza Fornari, Ester Pazonnicol Golino,Elena Lambiase , July Marano 10 classificata campionato italiano senior e finalista parallele e volteggio (migliori 8 ginnaste); Naomi Pazon 5 classificata campionato italiano senior e finalista corpo libero e parallele (migliori 8 ginnaste); Marano July 40 classificata concorso generale-medaglia d'oro gymnova cup; Emma Gubbiotti 14 classificata campiona italiani junior 6 classificata corpo libero; Nimoe Fiaschetti 12 classificata campiona italiani junior 6 classificata trave; Gioia Mura 12 classificata campiona italiani junior Aurora Pessagno 17 classificata campiona italiani senior.

Black Riders Academy: Claudio De Stefano, mondiale endurance, campionato spagnolo supersport 600.

Asd Nuotatori Civitavecchiesi: Michela D’Amico 1500 / 800 oro, regionale nuoto in vasca, 5000/3000 oro regionale nuoto acque libere, 5000/3000 oro regionale nuoto acque libere, 800 oro,5000 oro 3000 bronzo, nazionale vasca, 1500 /3000 oro, europeo in acque libere, 800 argento in vasca 400 bronzo in vasca 3000 open water oro mondiale vasca ed in acque libere. (targa) Fabrizio Burro 1500 oro 200 ra bronzo regionale nuoto in vasca; Riccardo Zuena 400 oro 200 argento regionale nuoto in vasca, 3000 argento regionale nuoto acque libere; Simone Ciancarini 100 mis oro 50 fa oro regionale nuoto in vasca; Alessio Alfonsi 100 dorso oro regionale nuoto in vasca; Maurizio Valiserra 3000 oro regionale nuoto acque libere, 5000 argento 3000 oro nazionale acque libere(targa); Franco Borhy, Enrico Pietranera, Carlo Righi bronzo mondiale bronzo nazionale, pallanuoto m70; Tuscolano, Ranalli, Rosati, Pieretti, Pecoraro, Mori, Marani, Giordani, Flamini, D'Ippoliti, Astuti, oro nazionale, pallanuoto m40 donne. Simone Feoli, Marcello Jacopucci oro mondiali, m55 Borhy Franco, Righi Carlo, Pietranera Enrico, Piaggio Alessio bronzo mondiali, m70/ m65; Simone Feoli, oro nazionali.

Dynamika Ninja Warriors: Michelle Monti campionessa italiana 14/15 anni, categoria sprint fiocr, supersprint fiocr, short fiocr; Marta Angieri, 1 posto, campionato italiano sprint categoria 12/13 anni; Tyra Cardaccio, 3 posto, campionato italiano sprint categoria 12/13 anni; Diego D'Errico, 3 posto, campionato italiano sprint categoria 12/13 anni; Gioia Canè, 1 posto, campionato italiano fiocr coppa giovani; Maya Monti, 2 posto, campionato italiano fiocr coppa giovani; Rachele Balzano, 3 posto, campionato italiano fiocr coppa giovani.

A.s.d. Old City Muay Thai: Conti Giordano, 1°classificato, campiona italiani assolu thai boxe, seniores 58kg, lega italiana muay thai, campiona italiani di thai boxe (targa).

A.s.d. Althea Academy: Fiorini Rebecca, Pischedda Giulia, Caprolu Arianna, Montaruli Mariavittoria, Calvia Marika, Cesaretti Aurora, Lancioni Giulia, Leonardi Valeria, Mercuri Lucrezia, Fiorini Gaia, Galatanu Matteo, Andrei, categoria dischi. Lancioni Aurora, Rapacchietta Irene, Bonafede Emma, Pasquini Adele Kim, Vallo Maria, Piccolo Sofia, Corso Viola, Trinetti Asia, Montaruli Azzurra categoria percorsi.

Asd Civitavecchia Volley: Alessia Faedda, Cristina Camilli, promozione in serie d, convocazione con il club italia.

A.s.d. Tirreno Atletica Civitavecchia: Bernardini Asia, argento ai campionati italiani allieve sui 2000 metri con siepi – molfetta– 6’58”44 (record regionale) convocazione in nazionale per i campionati europei u18 a banska bistrica slovacchia, campionessa regionale sui 1.500 metri outdoor -rieti, campionessa regionale corsa su strada km 4 -san cesareo-rm argento a squadre campionato regionale di cross km 4 categoria allieve. (targa) Tarricone Gabriele, 4° classificato campiona italiani junior nel salto in alto outdoor – rieti campione regionale nel salto in alto indoor - rieti campione regionale nel salto in alto outdoor – rieti - 1,96 metri record cittadino. Tofi Myriam, 8^ classificata campiona italiani allieve sui 3.000 metri – molfetta campionessa regionale assoluta 5.000 metri -rieti, argento a squadre campionato regionale di cross categoria allieve. Pontani Sara, 9^ classificata campionati italiani junior sui 1.500 metri indoor – ancona 11^ classificata campionati italiani junior sui 3.000 metri outdoor– rieti, 5^ classificata campionati italiani junior sui 1.500 metri outdoor– rieti oro a squadre campionato regionale di cross categoria junior 4^ classificata a squadre campionato italiano di cross categoria junior. Patanè Matilde, 9^ classificata campionati italiani junior sui 3.000 metri con siepi outdoor– rieti oro a squadre campionato regionale di cross categoria junior 4^ classificata a squadre campionato italiano di cross categoria junior; Urru Ludovica 9^ classificata campiona italiani junior sui 5.000 metri outdoor – rieti campionessa regionale categoria junior 5.000 metri outdoor - rieti oro a squadre campionato regionale di cross categoria junior 4^ classificata a squadre campionato italiano di cross categoria junior. Riccobello Elena, campionessa regionale nel salto in alto indoor – rieti campionessa regionale nel salto in alto outdoor – formia campionessa regionale nei 200 metri con ostacoli outdoor – formia. Tavella Andrea, campione regionale nei 1.000 metri – formia. Pelliccione Beatrice, 13^ classificata campionati italiani cadetti nelle prove multiple - caorle campionessa regionale nel salto triplo indoor – rieti campionessa regionale prove multiple indoor – rieti campionessa regionale prove multiple outdoor – roma. Romiti Gioele, campione regionale 5km su strada. asso Silvia, campionessa regionale, campionato regionale individuale e di societa’ master over 35.

Bivacco dello Scacco: Promozione in serie b, squadra.

Asd Flavioni Handball: Aapi Denisa, Muresan Alessia, Butuc Miriam, Butuc Sofia, Godani Maria, Massarroni Nicole, Ricciardi Asia, Scolastici Beatrice, Dde Meo Chiara, Di Petrillo Chiara, finali nazionali u15 femminili.

Lega Navale Italiana: Vittoria Marconi, campionessa italiana iq foil under 16 (targa); Nico Pettinari campione italiano iq foil under 18 medaglia; Filippo Iengo secondo classificato campionato italiano tecno 293 under 15 medaglia; Carlo Alberto Graziano terzo classificato campionato italiano tecno 293 under 15 medaglia; Cecilia Pampinella, campionessa italiana, campionessa del mondo junior, vice campionessa del mondo open (targa); Tommaso Pampinella, 8° classificato ai campiona europei in ungheria, 6°classificato alla traversata oceanica in giappone da okinawa yoron 32km, 7° classificato alla coppa del mondo a creta, 6° classificato al campionato del mondo a sarasota con il team italia (targa).

Associazione Motociclistica Civitavecchiese: Serafini Francesca, trofeo turistico regione lazio 1 posto, trofeo turistico nazionale terzo posto. (targa).

