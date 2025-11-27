Tris di Roma City e Academy Women sconfitta per la seconda gara consecutivo. L’impegno era proibitivo per le ragazze guidate da Catia Perigli, e le romane hanno confermato l’ottimo momento. In gol l’ex Nardelli dopo nemmeno 10 minuti, poi arriva anche il raddoppio di Kling prima del rientro negli spogliatoi. Il tris è stato calato nella ripresa da Palescandolo. Ladispoli in campo con il classico 4-2-3-1. Valeri in porta, a destra Contadellucci, sul versante opposto Bonislaswska e al centro della retroguardia Boccanfuso e Anania.

Ad agire in mezzo al campo Gianni e Iannetti, poi il tridente Cammareri, Pietrobattista e Giorgi dietro alla punta centrale Isopi. Nella ripresa sono entrate Scognamiglio e Pesciaroli, rispettivamente per Contadellucci e Iannetti. Nel primo tempo era entrata Propietto per Giorgi infortunata. A breve dovrebbero firmare giocatrici di categoria superiore in grado di dare una grossa mano per raggiungere l’obiettivo dei playoff. Domenica altra gara in trasferta contro Liberi Nantes.

