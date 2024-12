Grande anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Eccellenza domani alle 15,30 allo stadio Celso Perugini di Soriano nel Cimino. La Sorianese di mister Del Canuto riceve la visita della fortissima compagine del Valmontone e cercherà in tutti i modi di allungare la sua bella serie positiva giunta a 4 gare con i pareggi interni contro Aurelia Antica Aurelio e Certosa e con le “perle” delle vittorie in trasferta entrambe per 1-0 nei difficilissimi impegni esterni contro Tivoli e Fc Viterbo, domenica scorsa.

Sul canale social del club mister Del Canuto ha parlato alla vigilia del confronto facendo il punto della situazione: “L’umore della squadra è ottimo per il risultato che ci ha portato tre punti, con una cornice di pubblico eccezionale. Ma abbiamo chiuso il capitolo molto in fretta perché dobbiamo voltare subito pagina andiamo ad affrontare oggio una sfida che sulla carta è proibitiva. Giochiamo con la squadra probabilmente più forte del girone, un girone che ha tante big forti. Come nomi e qualità il Valmontone le supera tutte, ha una forza nei singoli eccezionale, con giocatori che hanno calcato altri palcoscenici. L’affrontiamo sì sulle ali dell’entusiasmo, ma anche con grande concentrazione. Veniamo da allenamenti importanti e dobbiamo verificare le condizioni di Lazzarini. Per squalifica ci mancherà Zhar, che ha dimostrato la sua importanza domenica scorsa. L’affrontiamo con determinazione sapendo che sarà una sfida in cui dovremo dare più del 100% per portare a casa il risultato. Siamo anche contenti che sia di sabato, sperando in una grande cornice di pubblico di Soriano a vedere una grande partita.”

Oggi la rifinitura dopo che in settimana tutta la grande famiglia della Sorianese ha partecipato ad una conviviale ospite del Rione Trinità. Clima festoso e tanta voglia di far proseguire questo inizio di stagione da pollice in su. Dirige il match Tomassini di Aprilia, guardalinee Ritorto di Ciampino e Rienzi di Tivoli. In classifica il Valmontone a quota 10 precede i cimini di due lunghezze.