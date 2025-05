Si va verso la domenica degli “spareggi” nel campionato dell’Eccellenza Laziale girone A. “Spareggio” per decidere chi andrà a giocare i confronti tra le seconde di tutti i campionati dell’Eccellenza Laziale che metteranno in palio le sette promozioni prestabilite nei gironi della prossima serie D. E dopo il 2-1 che il Civitavecchia ha rifilato alla W3 Maccarese sarà spareggio nella giornata di domenica prossima su un campo che il Cr Lazio indicherà nelle prossime ore. Riguardo alle date degli spareggi nazionali sono le seguenti: domenia 25 maggio e 1° giugno il primo turno e finali tra l’8 e il 15 giugno. Civitavecchia e W3 Maccarese hanno chiuso con 67 punti a 8 lunghezze di ritardo dalla regina Valmontone. Sempre domenica spazio ai play out con i confronti tra Sorianese e Ottavia e Aurelia Antica Aurelio-Luiss con le squadre di casa che avranno dalla loro due risultati su tre a disposizione. Sorianese quindi costretta a disputare lo spareggio salvezza dopo aver perso per 3-0 sul terreno della Luiss in un un match in cui i cimini sono apparsi un po’ scarichi e che hanno affrontato con poca lucidità. Serve adesso una bella reazione per preparare nel migliore dei modi il delicato confronto di domenica dove la Sorianese avrà il non trascurabile vantaggio del fattore campo. Ha invece concluso la sua stagione la Viterbese battuta nettamente per 5-2 nella trasferta contro il Certosa in un match che per i gialloblù non aveva più nulla da dire e con mister Gardini che ne ha approfittato per far esordire tre giovanissimi dando minutaggio anche a chi nel corso della stagione è stato impiegato con il contagocce. Ora un po’ di pausa e poi la società incomincerà a ragionare in ottica futura dove se non ci sarà la possibilità di andare ad acquisire un titolo di serie D la parola d’ordine è quella di allestire una squadra in grado di vincere il campionato di Eccellenza Laziale.