Sport

È l’ora delle scelte: prendere o lasciare

CALCIOMERCATO. Ieri l’apertura ufficiale. Via alle trattative per il trasferimento, definitivo o temporaneo, di un giocatore da una società a un’altra. Le squadre della città, Civitavecchia Calcio 1920 e Csl Soccer alla riscossa. I nerazzurri attendono le firme di Leone, Toscano e Santucci, i rossoblu quelle di Rasi e San Martin. All’assalto anche i club del comprensorio, in particolare il Città di Cerveteri di mister Fracassa e del direttore D’Aponte, pronto ad acquistare l’attaccante classe ‘01 Biferali