Manca ormai pochissimo alla grande serata di Santa Marinella, che venerdì ospiterà, nel rinnovato Pala De Angelis, una riunione speciale, che avrà anche la copertura in diretta, nella parte più importante, di RaiSport. Infatti l’evento, organizzato dalla Santa Marinella Boxe del maestro Maurizio Sebastiani e dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni, che si sono avvalsi del sostegno del comune di Santa Marinella, tramite il sindaco Pietro Tidei, che ringraziano per la collaborazione fattiva per mettere in piedi l’evento, avrà come main event l’Europeo Silver Mediomassimi, che vedrà protagonista il boxeur romano Luca D’Ortenzi. In origine l’avversario doveva essere il belga Magomadov, ma nelle ultime settimane si è reso necessario la sua sostituzione.

È qui c’è stata la bravura, ed anche un po’ di fortuna che non guasta mai, di riuscire a coinvolgere l’ex campione europeo, lo spagnolo Carlos Lamela. Il catalano, di origini cubane, si stava già allenando proficuamente, per svolgere un match valevole per il titolo del Mediterraneo Wba. Ma l’incontro non si è ancora svolto e ciò ha “liberato” dall’incombenza il pugile di Barcellona, che si è reso subito disponibile per Santa Marinella, anche perché già in ottima forma, proprio per i motivi appena descritti.

Quindi un evento speciale, con il Pala De Angelis che torna a vivere di grande sport, dopo l’inaugurazione delle scorse settimane ed i primi eventi che si sono già svolti, sicuramente di livello importante, ma che non avevano ancora varcato i confini nazionali. Ma non è tutto: il programma della serata prevede anche altri incontri professionistici, tra cui spicca la presenza del giovane e promettente romano Giacomo Micheli.

Gli esperti del settore sono tutti con gli occhi puntati su di lui, considerato una delle speranze più interessanti del panorama pugilistico italiano. Micheli, che si sta facendo notare per le sue qualità tecniche e il suo carattere combattivo, avrà l’opportunità di mettere in mostra tutto il suo talento in una cornice di grande visibilità. L’evento prenderà il via alle ore 19 con due incontri di pugilato olimpico, che vedranno protagonisti atleti della Santa Marinella Ring.

In particolare, a far allietare il pubblico presente, saranno il medio massimo Nicholas Pierfederici e il peso mosca Sirio Sisca. Questi incontri rappresentano un’ottima occasione per gli appassionati di assistere a combattimenti di livello e per scoprire nuovi talenti emergenti. Alle ore 20, invece, prenderà il via la serata professionistica, culminando intorno alle 23 con il collegamento in diretta RAI e la disputa del tanto atteso titolo europeo pro dei medio massimi. La serata sarà allestita per le grandi occasioni, garantendo una visibilità internazionale e un palcoscenico di livello per i protagonisti.

