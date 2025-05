Il girone A di Eccellenza vede tramontare una stagione dalle mille emozioni. Manca sempre meno al termine dell'annata 2024-2025 e se nel precedente turno di campionato sono incominciati ad arrivare i primi verdetti, tra cui la promozione in Serie D del Valmontone, in questo weekend molto probabilmente ne arriveranno altrettanti.

QUI W3 MACCARESE. In casa W3 Maccarese, sfumato il sogno quasi impossibile di vincere il torneo, c'è un altro obiettivo d'archiviare a -2 gare dal termine: il secondo posto. Una posizione che ad oggi significherebbe playoff ma il Civitavecchia terzo insegue a 3 punti di distanza. Proprio per questo che i bianconeri, a quota 64, dovranno tornare in careggiata, mettendo alle spalle il recente stop per 1-1 sul campo del Colleferro. Allo Stadium la compagine di mister Colantoni ospiterà alle ore 11.15 l'Aranova, in un derby dal sapore particolare.

QUI ARANOVA. Al “Darra” non sarà una gara qualunque. Divise da 10 km , le due formazioni se la giocheranno di santa ragione, con l'Aranova pronta a fare uno sgambetto ai cugini che potrebbero festeggiare il secondo posto e l'accesso ai playoff. La squadra di Scarfini che nelle ultime gare ha mollato la presa, avendo oramai concluso la stagione con una salvezza in anticipo, tenterà di giocarce la gara a viso aperto. Sarà una contesa con tanto pubblico sugli spalti, con tanti tifosi al seguito per sostenere Teti e compagni. In casa rossoblu nel corso della settimana si sono allenati con intensità, anche se Scarfini darà spazio a chi ha impiegato meno durante la stagione.

Di scena, allo stesso orario, anche il retrocesso Fiumicino. Rossoblu matematicamente in Promozione, saranno protagonisti sul terreno di gioco del Pomezia, per onorare la maglia in quest'ultimi impegni stagionali. E soprattutto, per prendersi una rivalsa personale, dopo la sconfitta dell'andata.

