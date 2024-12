Continua la volata a due nel campionato di calcio di Terza Categoria girone di Viterbo con Real Tolfa e Quartiere Campo Oro che probabilmente duelleranno sino all’ultimo turno. Real Tolfa reduce dal 2-0 casalingo contro il Viterbo Fc e Quartiere Campo Oro che ha liquidato per 6-0 il fanalino di coda Vetriolo. Restano quattro i punti di vantaggio del Real Tolfa con il Quartiere Campo Oro che ha però una partita da recuperare. Per il resto la 20esima giornata ha sancito la voglia di terzo posto del Tarkna Tarquinia che ha liquidato con un sonoro 6-0 il malcapitato Trevignano Allumiere. Vittorie interne per il Corchiano con il 3-2 sul Tessennano, del Tuscia United che ha liquidato con il classico 2-0 all’inglese il Football Team Falisca ed ha sfruttato al meglio il fattore campo anche la Csl Soccer vincente 3-1 sul Blera. In trasferta netto 3-0 della Leocon contro l’Amatori Allumiere.

Così nel prossimo turno che precede la sosta di due settimane in cui verranno giocati i tre recuperi mancanti. Sabato alle ore 15 il derby Blera-Tuscia United, Football Team Falisca-Corchiano, Tessennano-Tarkna Tarquinia, Trevignano-Real Tolfa, Vetriolo-Csl Soccer, Viterbo Fc-Amatori Allumiere. Domenica alle 14.30 il derbissimo civitavecchiese Leocon-Quartiere Campo dell’Oro.

