Il Santa Marinella conserva la prima posizione in classifica del girone A del campionato di Promozione, grazie all’importante vittoria ottenuta sabato sul campo del Jfc Civitacastellana per 3 a 1. Con i contemporanei successi del Grifone Gialloverde e dell’Ostiantica, la classifica vede i tirrenici in testa con 47 punti, al secondo posto il Grifone a 45, terza l’Ostiantica a 43. Nonostante le numerose assenze riscontrate, i rossoblù, hanno offerto un’ottima prestazione, davanti ad una squadra che ha dimostrato di non meritare la penultima posizione in classifica. La gara prende il via con una grossa occasione per Brutti (al 6’) che, ben servito da Cerroni, entra in area costringe il portiere locale ad una respinta miracolosa. Al 22' ancora Brutti si affaccia in area avversaria, ma il sinistro finisce al lato. Al 28' l'occasione capita a Trincia, ma il rasoterra si perde sul fondo. Al 32' si infortuna Brutti ed al suo posto entra Vecchiotti. Un'altra tegola per il Santa Marinella dopo le assenze di Orlando, Tabarini, Gentili, Serpieri e Gaudenzi. Al 35’ clamorosa opportunità per Cerroni che, sottoporta, di testa, costringe il portiere alla deviazione in angolo. Sugli sviluppi del tiro d'angolo, Trincia, in piena area, segna di testa. I viterbesi non ci stanno e mettono la gara sul piano agonistico ed ha farne le spese sono Cerroni e Trincia, toccati duro dagli avversari in più occasioni. Al secondo minuto della ripresa, i viterbesi vanno vicini al pareggio con una incornata di Giovannetti. Al 9' però il Santa Marinella raddoppia.Assist di Tranquilli per Trincia che da posizione decentrata insacca. Al 18 Cerroni triplica. L'attaccante prende palla in area, si libera del diretto rivale e di destro mette in rete. Al 23' il Civitacastellana, in inferiorità numerica, accorcia le distanze con Salvatori su una svista difensiva dei tirrenici. Finisce 3 a 1 con i tirrenici tutti a festeggiare insieme a Peppe Tabarini, presente in tribuna, con la squadra che gli dedica una maglietta personalizzata. Giornata trionfale anche per Trincia che con la doppietta odierna, detiene la testa della classifica dei cannonieri del girone A con 14 gol. «È stata una vittoria veramente importante – dice mister Fracassa – grazie alla doppietta di Simone Trincia i al goal di Cerroni. Abbiamo esternato una prova superlativa. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, nonostante le tantissime assenze,ma chi è andato in campo ha onorato la maglia. Abbiamo giocato veramente da squadra e quindi è una vittoria di spessore che ci consolida la prima posizione. Non era assolutamente semplice vincere qui, e questo ci dà veramente tanto coraggio e morale per cui faccio un encomio particolare a Butuc (un giovane del 2005) che ha esordito dal primo minuto giocando a centrocampo,ed è stato veramente bravo e all'altezza di stare nella rosa competitiva del Santa Marinella, ma un complimento lo faccio a tutti i ragazzi. Dedichiamo questo successo al nostro bomber Tabarini, che era presente sugli spalti e per noi è stato veramente un piacere rivederlo». Un commento tira l’altro. «Oggi abbiamo offerto una prova eccellente di tutta la squadra – commenta il dg bruno Luci - un elogio particolare a quei giocatori che hanno sostituito gli assenti ed hanno dimostrato di saper rimpiazzare i titolari facendo una prova superlativa. Questo dimostra che c’è la certezza di avere un gruppo di ventidue i giocatori, tutti polivalenti, che possono coprire qualsiasi ruolo e possono dare il massimo nei momenti di particolare emergenza. I ragazzi sono stati encomiabili. Come hanno detto i ragazzi all'inizio della gara, questa vittoria la dedichiamo a Peppe Tabarini che, nonostante l'infortunio, stava con noi dimostrando un forte attaccamento alla maglia».

