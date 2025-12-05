Doppia sfida in serie A per gli Snipers TECNOALT che aprono il girone di ritorno con due gare ravvicinate.

Sabato sera, alle 18.30, visita ai campionissimi dell'Hc Milano. Match chiuso nel pronostico contro i fortissimi campioni meneghini ma in cui i civitavecchiesi proveranno comunque a vendere cara la pelle.

Solamente due giorni dopo, lunedì, i TECNOALT torneranno in campo (inizio ore 20) ma questa volta al PalaMercuri e contro i Kraken Camaiore, compagine esperta che lo scorso anno ha sconfitto i civitavecchiesi nella finale promozione e che grazie alla propria esperienza si sta facendo valere nel campionato di serie A.

«Ci aspettano due gare difficili contro squadre molto forti - spiega il presidente Valentini - e noi purtroppo siamo ancora alle prese con diverse assenze per i più svariati motivi. Continuiamo il nostro percorso di crescita e aspettiamo con ansia i primi punti in classifica. La prima fase dal punto di vista della "sostanza" serve a poco ma fare qualche punto sarebbe sicuramente utile per il morale. Certo queste non sono le gare più facili per riuscirci, ma in campo si scende sempre per vincere».

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Alessandro De Fazi, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Francesco Taglioni. Allenatrice: Martina Gavazzi.

