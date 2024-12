Altro pareggio (1-1) contro il Grifone e sconfitta per 2-0 con il Rocca Priora. Doppia amichevole per il Ladispoli di mister Di Renzo che domani scenderà in campo ancora contro l’Urbetevere all’Angelo Sale. Prosegue la preparazione estiva dei rossoblu che stanno cercando di mettere benzina sulle gambe e affinare soprattutto i meccanismi tattica in vista della nuova stagione di Eccellenza. La difesa è rimasta sempre a 4 con il Grifone. A difendere i pali Mercadante, poi linea a quattro con Ergemlidze, Minelli e Barbarossa e Pellegrini a completare il pacchetto arretrato. Salustri nel centrosinistra, poi Merciari e Polucci i centrocampisti con Dato dietro a Cardellini e Pelizzi. Gioca bene l’Academy e lo fa con trame ben manovrate. Dietro non rischia praticamente mai. Il primo squillo attorno al 15’ è di Dato che da posizione invitante non riesce a inquadrare la porta. Ancora possibilità per i padroni di casa dopo uno scambio Polucci-Cardellini senza esito. A trovare la via della rete invece ci pensa Pelizzi che a tu per tu con l’estremo difensore è glaciale e di piattone rasoterra lo supera con palla a fin di palo. Il primo gol stagionale è del giovane attaccante cresciuto con il Ladispoli. Si torna sul rettangolo verde per la ripresa. È sempre un Ladispoli motivato anche se il caldo eccessivo incide parecchio e magari non tutte le geometrie riescono. Dato ci prova da lontano e coglie la traversa. Forse convinto di aver messo in banca il risultato, l’Academy si rilassa troppo nel finale concedendo metri al Grifone che trova l’1-1 più per un errore di deconcentrazione degli avversari. Non accade più nulla fino al triplice fischio finale.

L'altro match. Poi entra in campo il Ladispoli B con il Rocca Priora con Cremona tra i pali, poi Fanali e Tancredi affiancata dai centrali Lo Schiavo e Ubrani. In mezzo al campo Mazzoni, Montecolle, esterni Gjeji e Buonanno con Vecchiotti e il nuovo attaccante Selvadagi arrivato dalla Boreale e in ripresa dopo i guai fisici della scorsa settimana. Ritmi alti soprattutto quelli imposti dagli ospiti ma l’Academy ha sempre risposto al fuoco non riuscendo però a trovare la via della rete, cosa che hanno fatto gli avversari per ben due volte. Di Renzo nel secondo tempo ha dato spazio anche Sarigu, Palone e Carmellini ma il vento non è cambiato e il Rocca Priora, che milita in Promozione, ha mantenuto la porta inviolata fino al triplice fischio.

Domenica altro incontro in casa all’Angelo Sale contro l’Urbetevere. Sabato 24 agosto i ladispolani andranno a Tolfa. Il campionato inizierà domenica 8 settembre. I tifosi hanno seguito tutte le partite fin qui e sperano che la rosa sia all’altezza per una stagione tosta come quella di Eccellenza. L’obiettivo è quello di centrare un salvezza tranquilla.

