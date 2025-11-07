Praticamente un mese dopo, la Flavioni torna a giocare nel campionato di serie A2. Ancora una gara lontana da casa, dopo lo slittamento del match con il Tushe Prato, per il sette di Patrizio Pacifico, di scena alle 19 sul 40x20 del Mugello. Saranno assenti le indisponibili Bartoli e le sorelle Bonamano. Una gara in cui le gialloblù proveranno a centrare il bis, contro un’avversaria ancorata a zero punti in classifica, ma che ha perso per due volte lottando fino agli ultimi istanti contro le compagini sarde del girone.

È un campionato particolare quello di quest’anno, con un girone ad otto squadre, meglio rispetto agli scorsi anni, anche se ci sono delle lunghe trasferte da sostenere, ma con un arco di tempo di durata davvero imponente, da ottobre a maggio con sole 14 giornate, cosa che dà vita a numerose soste ed a difficoltà ad appassionarsi al dipanarsi delle giornate, poichè si perde continuamente il filo del discorso.

Proprio per questo motivo la Flavioni è stata lontana dai campi per un mese, complice anche il rinvio del match contro il Tushe Prato, per via degli impegni di Patrizio Pacifico con la Nazionale maschile, che ha ottenuto l’accesso agli Europei, proseguendo al meglio la sua esperienza all’interno degli staff tecnici federali, con una pallamano italiana che sta emergendo dal letargo storico nel contesto internazionale.

Quindi per l’esordio casalingo di Ferretti e compagne, ci sarà da attendere fino a domenica 16, quando ci sarà la sfida del PalaSport Insolera-Tamagnini contro le sarde della Città del Redentore. Tornando alla stretta attualità, Mugello-Flavioni sarà arbitrata da Karim Shehab e Aurora Derjaj.

