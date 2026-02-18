Domenica scorsa la Cv Volley ha vissuto una giornata di grande sport e di emozioni indimenticabili a Firenze, ospite della “Savino Family and Friends” nella casa della Savino Del Bene Scandicci.

Una delegazione composta da oltre 70 persone tra atleti, dirigenti, tecnici e genitori ha preso parte a una trasferta lunga ma straordinariamente significativa, che ha rappresentato molto più di una semplice uscita sportiva: un momento di crescita, condivisione e ispirazione per tutto il gruppo.

La mattinata si è aperta con attività differenziate per fasce d’età. I più piccoli (nati 2014-2019) hanno partecipato ad attività ludico-motorie guidate dalle istruttrici della Savino nella palestrina del palazzetto, vivendo un’esperienza formativa e coinvolgente. Le atlete dal 2013 in su, accompagnate dai tecnici federali della società, hanno invece avuto l’opportunità di assistere all’allenamento di rifinitura pre-gara delle campionesse della Savino Del Bene, alcune delle quali campionesse del mondo e olimpiche. Un’occasione preziosa per osservare da vicino metodo, intensità e professionalità ai massimi livelli del volley internazionale.

Particolarmente emozionante è stata anche la presenza delle atlete Sannino Giorgia, Di Cicco Aurora, Pieri Martina, Muolo Sara, Azzalin Francesca, Verde Giorgia, Moscatelli Noa, De Vanni Nina, Caponero Rachele, Di Felice Aurora, Argentini Angelica e Pasquino Noemi nel servizio a bordo campo, che hanno potuto vivere il match a stretto contatto con le protagoniste, respirando l’atmosfera della Serie A1 e confrontandosi con una realtà di altissimo profilo.

Nel pomeriggio, l’intera delegazione ha assistito al match di Serie A1 tra Savino Del Bene Scandicci e Macerata Volley, partecipando con entusiasmo ad uno spettacolo sportivo di altissimo livello.

«Siamo rientrati da Firenze con entusiasmo rinnovato, nuove motivazioni e la consapevolezza che esperienze come questa rappresentano un tassello fondamentale nel percorso di crescita dei nostri atleti, dentro e fuori dal campo - afferma la Presidente Viviana Marozza - La giornata ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo con il management della Savino Del Bene, con momenti di confronto e condivisione su attività e progetti futuri, in un’ottica di crescita e collaborazione».

