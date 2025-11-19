Era atteso da oltre un mese ed ora ci siamo. Questo giovedì alle 15 ci sarà il consiglio comunale aperto dedicato all’impiantistica sportiva, una delle doti maggiormente dolenti per il Comune di Civitavecchia di questi ultimi anni e forse anche oltre. C’è molta attesa per l’assise, che è stata fortemente caldeggiata, così come annunciato a suo tempo, dal consigliere comunale di opposizione di Forza Italia, Luca Grossi. Il consiglio aperto consentirà anche alle associazioni sportive di poter intervenire a dire la loro.

Allo stesso tempo, però, va anche detto che questa formula potrà far aprire il microfono anche al delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, che, nei consigli comunali classici, non può intervenire perché non è né consigliere, né assessore. La speranza è che questo appuntamento potrà dare una svolta alla questione, di cui si parla moltissimo in città e quasi sempre non per motivi positivi.

Dalle indiscrezioni che circolano, sembra che alcune associazioni stiano facendo tam-tam per presenziare all’aula Pucci e dire la loro sugli argomenti più gettonati. In particolare, ad essere interessati, dovrebbero essere le associazioni delle discipline sportive che sono o saranno presto oggetto di bando per gli impianti comunali che solitamente frequentano oppure frequentavano.

Solitamente i consigli non hanno importanti cornici di pubblico, per cui il fatto che ci sia partecipazione potrebbe dare quella spinta in più alla politica locale per approcciare al meglio l’argomento. Purtroppo non possiamo dire che sia andata nella maniera migliore nel recente passato, in particolare nel consiglio comunale che si è svolto poco prima di Ferragosto e nel corso del quale era stato approvato il nuovo regolamento per gli impianti sportivi, tutto ciò tra le felicitazioni dell’amministrazione Piendibene per aver raggiunto un risultato definito storico e le proteste della minoranza, che chiedeva che il pronunciamento arrivasse dopo il consiglio comunale aperto.

Fatto sta che in quell’occasione di spunti interessanti ne vennero fuori ben pochi, tra chi non ha praticamente partecipato al dibattito, senza discutere realmente i quesiti posti, e chi ha fatto semplice ostruzionismo, senza far emergere argomentazioni particolarmente convincenti. Quindi questo consiglio comunale sarà l’occasione che tutti aspettavano oppure una magra delusione? Solo a cose fatte, ci si potrà pronunciare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA