Punto importante sul campo di una rivale alla salvezza. Per la DM84 Cerveteri esce un pareggio a Ronciglione, 1-1, dopo una gara combattuta e molto intensa. Etruschi in vantaggio con Napolitano ad inizio ripresa, con il pareggio viterbesi nel finale di partita. Sono 8 i punti raccolti fino ad ora, un percorso da considerarsi buono per la squadra di mister Francesco Campoli.

«Lo scorso anno dopo 8 gare avevamo 0 punti, ora non siamo chissà dove, però ci sentiamo più sereni. Il pareggio di Ronciglione è un po' amaro poiché abbiamo preso goal nel finale di gara, ma ci può stare. Non ho nulla da recriminare, lavoreremo per il prossimo impegno sperando di mettere nel carniere i tre punti. A questi ragazzi non posso dire nulla, siamo sulla buona strada per condurci a una stagione in cui vorremmo evitare la coda de play out».

