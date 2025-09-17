Trasferta a Castel Sant'Elia per la DM 84 nella prima di campionato. L'esordio in panchina per Francesco Campoli inizia da una trasferta insidiosa, contro una formazione composta da profili di primo piano per puntare alla Promozione. Nel clan giallorosso c'è fiducia e ottimismo, i ragazzi stanno seguendo le indicazioni del mister giallorosso, che punta a una salvezza senza patemi d'animo.

«Non dò molta importanza al campionato, stiamo lavorando con molto impegno e sacrificio. La rosa messami a disposizione è formata da giovani interessanti, che hanno sposato la causa DM 84. Il girone è competitivo, lo ho fatto da calciatore, si gioca su campi dove passione e agonismo la fanno da padrone. Saremo una squadra arcigna, daremo il massimo, dobbiamo costruire le vittorie in casa, dove venderemo cara la pelle», ha concluso Campoli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA