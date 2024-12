Terzo posto in classifica a - 2 dalla testa, occupata dalla Vicus Ronciglione. Per la DM 84 Cerveteri è una stagione ricca di successi, di vittorie in campo. Gli uomini di Virgili domenica sono attesa dalla trasferta a Vejano e contemporaneamente la capolista affronta la seconda, il Monte Romano. L'occasione per i ceriti è ghiotta, si potrebbe profilare un cambio della guardia in vetta. Otto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte con una partita in meno rispetto alle squadre che la precedono. La Prima categoria manca da sette anni, ma quest'anno potrebbe essere l'anno per riaverla. Ci vanno piano i dirigenti, predicano umiltà. «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro degli anni passati, basati sulla crescita dei giovani di Cerveteri - commenta il direttore generale Andrea Oliva - . Tutti sanno che la nostra missione è quella di mettere al centro del progetto il senso di appartenenza, l'amore per la maglia. In questi anni è stata dura avere un ricambio generazionale adeguato, con tutta franchezza posso dire che vi stiamo riuscendo . Proveremo continua Oliva - a lavorare sui ragazzi, che ci stanno dando delle enormi soddisfazioni. Certo ci piacerebbe salire in Prima categoria, è un torneo che ci manca e vorremmo riprenderci. La stagione è aperta a ogni risultato, ce la metteremo tutta per coronare questo sogno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA