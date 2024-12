Comunicato stampa del Ronciglione United, team partecipante al campionato di calcio di Promozione girone A dove occupa una buona sesta posizione. Il club cimino del presidente Serafinelli puntualizza le novità delle ultime ore in casa rossoblu: “Il Ronciglione United annuncia la conclusione della collaborazione con il direttore sportivo Vittorio Giovanale, motivata da divergenze fondamentali sui principi e l'approccio alla gestione calcistica. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine verso Vittorio per il suo impegno durante il tempo trascorso con il club, augurandogli il meglio per le sue prossime avventure professionali. In relazione alle uscite di alcuni giocatori dalla nostra rosa, vogliamo chiarire che non esistono questioni in sospeso o problematiche legate alla società. Le partenze (Toscano, Lupo e Cuscunna) sono avvenute per una mancanza di motivazione da parte dei giocatori coinvolti, i quali non si allineavano più agli obiettivi e ai valori per cui il Ronciglione United si batte quotidianamente. Ci teniamo a sottolineare che i giocatori che rimangono sono quegli atleti fortemente motivati e profondamente legati alla maglia del club. Questi ragazzi rappresentano il nucleo su cui vogliamo costruire il nostro futuro, avendo dimostrato un impegno incondizionato e un forte attaccamento ai principi che guidano il Ronciglione United. Il Ronciglione United si impegna a mantenere un ambiente di squadra basato sull’impegno reciproco, la passione e l’ambizione, assicurando il nostro supporto a tutti i membri del team per il raggiungimento delle nostre aspirazioni comuni”.

