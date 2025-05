Nessun problema per la Dinamo Ladispoli, che batte in casa Fondi (97- 56) in gara1, valida per lo spareggio-salvezza in serie D. Partita a senso unico, con gli ospiti che si sono portati a Ladispoli con gli uomini contati, alle prese con una crisi societaria. Pertanto per la Dinamo la salvezza dovrebbe essere a un passo, con domenica che si giocherà il ritorno e in caso di vittoria di Fondi, la bella mercoledì prossimo. Il presidente Fois ha commentato la gara . «Devo fare i complimenti ai ragazzi di Fondi che si sono presentanti onorando l'impegno. Per loro non è un momento facile, è stata una lunga trasferta e fa male ritornare a casa subendo un passivo pesante. Per noi, invece, è un successo importante che ci spalanca le porte per la salvezza, che speriamo di raggiungere in gara 2».

