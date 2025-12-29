Archiviato il 2025, per il Ladispoli è tempo di bilanci. A sole due giornate dal giro di boa l’Academy ripartirà nel nuovo anno da undicesima in classifica a -7 da qual terzo posto che consentirebbe almeno di approdare ai playoff. Previsioni della vigilia che non sono state rispettate al momento ma manca ancora più di metà cammino nel girone A di Promozione quindi il tempo per recuperare ancora c’è. E c’è anche la Coppa Lazio dopo il passaggio ai quarti di finale dopo aver eliminato Futbol Montesacro. A rompere il silenzio in questo periodo è il presidente.

«Di sicuro avremmo potuto fare di più, ora ci aspetta un 2026 piuttosto impegnativo – risponde – consapevoli che dovremmo pensare al campionato perché la coppa si gioca a febbraio e non è avvenuto nemmeno il sorteggio ancora. Ci sono state delle difficoltà però con mister Mastrodonato abbiamo trovato l’amalgama rimettendoci in carreggiata. Siamo reduci da cinque risultati utili consecutivi e dobbiamo proseguire in questo modo. Alcuni episodi non ci sono stati favorevoli ma non è nel nostro stile parlare di arbitraggi. L’obiettivo è quello di pensare a noi stessi per crescere e affrontare il meglio la seconda parte di stagione».

Non si può non citare l’ultima giornata a Tarquinia dove Modesti all’88’ aveva siglato il 2-1, poi annullato per offside. Dai video si nota come l’attaccante fosse in realtà partito da molto dietro ma ormai è acqua passata. Il club tirrenico intanto si è mosso sul mercato prendendo dei giovani interessanti che hanno anche esordito come De Marco, Parravano e Botteghelli.

«Il nostro parco degli under è stato potenziato – risponde sempre il patron Di Renzo - e al momento siamo vigili sul mercato, qualora si presentasse qualche occasione la coglieremo al volo». Concluso il Natale, con una grande festa che ha coinvolto il settore giovanile, subito due impegni forse decisivi per le sorti dell’Academy. Domenica prossima match casalingo con Olimpus Roma e mercoledì 7 gennaio trasferta sul campo dell’Urbetevere che farà calare il sipario sul girone di andata.

