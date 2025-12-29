Tra le società cittadine che meglio si sono comportate nel corso del 2025 va assolutamente citata la Futsal Academy. Dopo quasi 20 anni Civitavecchia è tornata a disputare un campionato nazionale, quello di serie B, ed il merito va assolutamente ad una società che si è saputa rilanciare dopo la rivoluzione che ha riguardato la squadra e con l’intervento del progetto del tecnico Vincenzo Di Gabriele.

I primi mesi sono stati complicati, ma il 2025 è stato un tourbillon di emozioni e di trascinanti vittorie, che hanno fatto scalare posizioni su posizioni, fino a raggiungere i playoff regionali. I rossoblù hanno sconfitto lo Zagarolo al Lottatori e poi hanno fatto il doppio colpaccio, prima sul campo del Buenaonda e poi a Genzano contro il Cecchina, già maramaldeggiato in regular season. Qui i civitavecchiesi hanno ottenuto la certezza della promozione, mancando la finale nazionale solo ai rigori nel doppio scontro con il Villaspeciosa.

E quanto sta accadendo in serie B è storia recente, addirittura con l’accesso alla Coppa Italia, oltre ad aver giocato in Coppa Divisione contro un team di serie A1 come l’Active Network. In totale, nel corso dell’anno solare, la Futsal Academy ha ottenuto 62 punti in sole 29 partite (media punti 2.13), con 22 vittorie (abbiamo calcolato le gare di playoff come fossero di campionato e non considerato la Coppa Divisione, assimilabile a delle amichevoli).

«È stato un anno – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – penso sotto vari aspetti, irripetibile. Un’altalena di emozioni che forse nessuno si aspettava. Abbiamo cercato insieme ai ragazzi, con il quale si è formato un legame speciale, di regalare a tifosi e al quartiere di Borgata Aurelia emozioni uniche. Penso che la vittoria dei playoff sia stata, per come è arrivata, un successo, oltre che inaspettato, per molti forse irripetibile. Io ho sempre creduto nel gruppo e nella voglia di mettersi in discussione, anche di ragazzi che forse a inizio avventura venivano etichettati come finiti.

Questi primi 4 mesi nel nazionale forse stanno regalando emozioni ancora più forti e per me la soddisfazione più grande è stata vedere, alla cena di Natale, tanti ragazzi appartenenti al settore giovanile, che hanno come modello una prima squadra fatta di valori e di contenuti importanti dal punto di vista umano. Aver trasformato grazie ad una società seria e ai miei fedeli collaboratori, Marco Percuoco (che nel frattempo ha assunto il ruolo di direttore sportivo), Pierclaudio Galli e Antonio Taldini, la Futsal Academy in un punto di arrivo, anziché un luogo di passaggio. Questa è la cosa che mi rende più orgoglioso».

SPRITZ - puntata del 5 dicembre 2025 - YouTube

E intanto la Futsal Academy si può godere anche il suo inno, scritto dal musicista Federico D’Alessandris (già autore di progetti simili con Snc nella pallanuoto e Civitavecchiese nel calcio), il quale è stato presentato nel corso della trasmissione “Spritz” su Radio Stella Città e condotta da Gabriel Codicillo e Cristiano Avolio. Il titolo è “Sogno Rossoblù” e punta soprattutto a coinvolgere l’ambiente Futsal Academy per quanto riguarda l’appartenenza e lo spirito di unione.

