Reduce dalla buona vittoria ottenuta in casa con il Cerveteri, il Santa Marinella si appresta ad affrontare questa mattina alle 11 allo Stadio Ginnasi di Ronciglione, la locale formazione, che ad oggi viaggia al sesto posto in classifica con 12 punti di ritardo nei confronti dei rossoblù, che sono attestati alla quinta posizione con 44 lunghezze. Dopo le due sconfitte consecutive subite in trasferta contro Tarquinia e Castel S.Elia che di fatto hanno bloccato la possibilità ai ragazzi di mister Cafarelli di posizionarsi al primo posto in classifica, visto che le due squadre che sono in testa e cioè Sorianese e Urbetevere, hanno solo cinque punti in più dei tirrenici, i rossoblù intendono inseguire la preda senza sosta. Comunque, il Santa Marinella ci crede ancora nel recupero e può cercare di accorciare le distanze negli incontri diretti che la compagine cara al presidente Sanfilippo dovrà giocare tutti in trasferta. Oggi però c’è il Ronciglione e l’obiettivo di capitan Melara e compagni è quello di uscire dal campo con un risultato positivo. Ci crede anche il direttore generale Stefano Di Fiordo, che ha costruito il gruppo guidato dal tecnico romano. «Certo che ci crediamo – dice severo Di Fiordo – questa squadra ha le potenzialità per giocarsela con tutte le compagini del lotto. Purtroppo ci hanno condizionato un paio di risultati negativi contro squadre inferiori a noi, ma abbiamo anche ottenuto risultati con squadre di prima fascia. Il Ronciglione è un gruppo che nel mercato dicembrino si è rinforzato e quindi va preso con le molle. Noi abbiamo un roster che è di prima scelta e può cambiare in qualsiasi momento il risultato. Deve però essere sempre concentrato e giocarsi ogni pallone che arriva nei pressi dell’area avversaria, perché abbiamo attaccanti che possono andare facilmente in gol».

