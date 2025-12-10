Esperienza speciale per Eleonora Di Basilio. L’arbitro civitavecchiese, sorella di Vittoria, giocatrice della Nautilus, ha fatto un viaggio in Belgio, come arbitro al seguito della Lazio master femminile per partecipare alla Nordic League. Il sette biancoceleste, che ha come capitano l’ex portiere della Nautilus, Federica Ignaccolo, è stato inserito nel girone A, con maltesi, scozzesi e belghe. L’obiettivo era quello di qualificarsi per la Final Eight che ci sarà nella seconda metà di maggio a Tenerife.

«È stata una bellissima esperienza – dichiara Di Basilio – è stata la mia prima volta fuori dall’Italia e soprattutto la mia prima esperienza in doppio arbitraggio con tanto di uso di microfoni. Anche se la Nordic League è un torneo master, arrivare lì e sapere di essere l’arbitro a seguito della squadra italiana è stato veramente emozionante. Ho avuto la possibilità, nonostante il mio inglese molto basico, di confrontarmi con colleghi provenienti da altre nazioni, alcuni anche arbitri internazionali Len, in particolare mi sono interfacciata molto con il collega maltese Ronnie Spiteri, arbitro molto conosciuto in Italia.

Ad Anversa ho ritrovato anche un collega romano, Roberto Guarnieri, trasferitosi anni fa in Belgio per lavoro. Sono tornata a casa con un esperienza in più nel bagaglio e non posso che essere grata ai miei presidenti, nazionale e regionale, e al settorista per avermi dato il consenso a partecipare. Un grazie speciale anche a Francesco Zongoli e a tutta la sua squadra per avermi sostenuta in questi giorni, non era scontato che rimanessero a vedere le mie partita una volta aver terminato le loro, mi sono sentita parte di qualcosa di bello.

In generale sono una ragazza molto ambiziosa e mi sto impegnando molto sostenendo anche allenamenti durante la settimana, purtroppo o per fortuna, a Roma dove ho la grande opportunità di essere seguita da colleghi di categoria superiore a volte anche da arbitri di spessore come Giuliana Nicolosi. Mi auguro una stagione con tanta pallanuoto e qualche altra soddisfazione. Tra l’altro l’esordio in serie B è alle porte».

@RIPRODUZIONE RISERVATA