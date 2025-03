Ventottesima giornata del campionato di Promozione che nel girone A sta prendendo la strada di Roma sponda Grifone Gialloverde team che guida con 5 punti sulla coppia Ostiantica e Santa Marinella con la prima che ha una gara in meno visto che deve recuperare il derby contro la Pescatori Ostia. Tra gli impegni delle provinciali in questa domenica spicca alle 11 il derby di giornata tra Atletico Capranica e Tarquinia con la formazione di casa che sta attraversando un ottimo periodo ed i tirrenici invece che hanno assolutamente bisogno di punti nella ricorsa per evitare i playout. Sempre alle 11 gare interne per il Pianoscarano contro un Borgo Palidoro reduce dalle fatiche di Coppa Italia e per il quasi condannato Ronciglione che ospita il Rodolfo Morandi ma la situazione è quasi compromessa per il discorso salvezza. Alle 11.30 la Nuova Pescia Romana cerca punti nella trasferta di Palocco e nel pomeriggio alle 15 trasferta complicata a Tolfa per la Jfc Civita Castellana per la quale vale lo stesso discorso fatto per il Ronciglione. Le altte gare di questo turno sono alle 10.30 Pescatori Ostia-Grifone Gialloverde e alle 11 Atletico Salaria Vescovio-Ostiantica, Città di Cerveteri-Longarina e Santa Marinella-Indomita Pomezia. Riposa la Due PigrecoRoma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA