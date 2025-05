Con una rete di Daniele Bosi la W3 Maccarese si aggiudica il derby con l'Aranova e domenica a Civitavecchia le basterebbe un pareggio per festeggiare l'accesso ai playoff. Partita intesa, senza sconti, quella che si è vista al “Darra”, dove l'Aranova ha combattuto giocando un buon primo tempo. A fine gara i commenti dei due allenatori.

«Sapevamo che non era una gara facile, l'abbiamo preparata bene, consapevoli che non ci avrebbero regalato nulla. Ci godiamo questa vittoria molto importante. Domenica ci giocheremo tutto a Civitavecchia», ha affermato il tecnico della W3 Maccarese. In casa Aranova mister Scarfini si è detto contento della prestazione: «Una gara affrontata con il piglio giusto, con due occasioni pesanti nel primo tempo. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, sono stati concentrati e determinati».

