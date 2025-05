Si è chiusa con tante soddisfazioni la kermesse dei campionati italiani Under 14 che si sono svolti a Riccione e dove l’Etruria Scherma di Cerveteri si è presentata con 6 atleti qualificati e ha confermato l’alta qualità della sua “piccola base”.

«La nostra atleta Martina Della Piana si è distinta fin dai gironi, vincendo 11 assalti su 12. Si è posizionata al quarto posto nella classifica provvisoria. Ha vinto nettamente (10:2) la prima diretta eliminatoria per i 32. Non viene messa in difficoltà neanche da un’atleta siciliana nella diretta per i 16 e vince 10:4. Vince nettamente (10:2), per poi arrivare ad essere campionessa - hanno detto i dirigenti». Positivi, quindi, i risultati ottenuti dall'Etruria Scherma, che negli ultimi anni ha messo in bacheca una serie di trofei, a conferma dell'ottimo lavoro dei suoi istruttori.

