Definito minuto per minuto il grande appuntamento di giovedì quando sarà inaugurato il nuovo impianto in sintetico a La Quercia, frazione di Viterbo. Taglio del nastro in vista per il nuovo campo da calcio in sintetico di ultima generazione. La struttura Pinovo Sporting Center comprende anche due campi da calcio a cinque. La cerimonia si terrà giovedì a partire dalle ore 16. Una giornata ricca di eventi e festeggiamenti, che celebrerà non solo l’apertura della struttura, ma anche la passione per lo sport che unisce grandi e piccoli.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO. Ore 16: saluto delle autorità e inaugurazione. L’evento prenderà il via alle 16 con il saluto delle autorità e la cerimonia di inaugurazione. Ad intervenire Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza, il ministro dello Sport dottor Andrea Abodi e Don Pino Curre. Un momento solenne che sottolineerà l’importanza di questa nuova struttura per la comunità.

Ore 16.45: taglio del Nastro. Alle 16.45 si procederà con il simbolico taglio del nastro, che segnerà ufficialmente l’apertura del centro sportivo. Un momento atteso da tutti i presenti, che darà il via ai successivi eventi sportivi della giornata.

Ore 17.30: partita inaugurale. Alle 17.30 il nuovo campo sarà subito testato dai giocatori per la partita inaugurale tra le Vecchie Glorie della Viterbese e la squadra della Nazionale di Calcio Attori. Sarà un incontro emozionante che vedrà in campo volti noti e amati, pronti a dare spettacolo e a far rivivere grandi emozioni calcistiche.

Quadrangolare Piccoli Amici e Primi Calci. Parallelamente alla partita inaugurale si terrà un quadrangolare dedicato ai più piccoli. Le squadre di Fc Viterbo, Asd Montefiascone Calcio, Asd Oratorio Grandori Calcio e Asd Pianoscarano si sfideranno in un torneo. Un’occasione per i giovani calciatori di mostrare il loro talento e di vivere un’esperienza unica sul nuovo campo. L’inaugurazione del Pinovo Sporting Center sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti dello sport. Non solo una celebrazione per l’apertura di un nuovo impianto sportivo, ma anche un momento di aggregazione per tutta la comunità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA