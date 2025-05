CERVETERI - Fa ancora parlare di lui, Stefano De Santis. Dopo aver conquistato il record italiano nei 500 metri, il giovane atleta etrusco conquista un posto ai campionati europei under 20 che si terranno a Tampere, in Finlandia. Il 19enne ha infatti battuto gli avversari sulla distanza dei 400 metri nella pista di Rieti durante i campionati regionali di società, che si è svolto lo scorso week end, vincendo addirittura con il nuovo record personale di 47.12. La competizione scandinava, in programma dal 7 al 10 agosto, prevede 40 diverse discipline, 20 maschili e 20 femminili. Arriveranno gli atleti più forti d’Europa nella kermesse che nel 2023 si svolse a Gerusalemme. Per De Santis, questo è il secondo minimo europeo dopo quello negli 800 metri con il tempo di 1’49’’. Già nelle scorse settimane il velocista cresciuto con la Gs Runners era stato il più veloce nell’impianto sportivo Guidobaldi di Rieti fissando il nuovo record nei 500 metri nel 2022 realizzato da Francesco Pernici. Lo scorso anno De Santis era arrivato quinto ai mondiali in Perù aggiudicandosi il titolo nazionale nei 400 e strappando pure l’argento negli 800. Una crescita costante da parte del gioiellino allenato da Loredana Ricci che non può far altro che congratularsi con il suo ragazzo. «Parliamo di un’altra sua impresa – commenta la trainer e presidente Ricci – è un miracolo dell’atletica etrusca, devo dire che c’è tanta qualità nel nostro settore anche con tanti altri giovani della spedizione che sono stati bravissimi». Ottime prestazioni anche da parte degli altri della delegazione. Veronica Lombardi super nei 400 metri con un tempo di 58.99. Andrea Scalella ha sfiorato invece il minimo nazionale (Juniores) con 49.81, a un solo centesimo dal tempo richiesto. Sempre nei 400, Marco Restuccia si è distinto con un buon 51.69, seguito da Emanuele De Simone e Gabriele Di Napoli. Spazio ad altre discipline. Nel lancio del martello hanno dimostrato di essere tra le migliori nel Lazio sia Vittoria Trivisondoli che Agnese Montini. Nel salto in alto Elisa Marcovaldi si è classificata tra le prime sei della graduatoria finale. Arrivano le congratulazioni delle istituzioni locali. «Non abbiamo più parole per questi giovani assi – sostiene Manuele Parroccini, assessore allo Sport di Cerveteri – che portano in alto il nome della nostra città in giro per l’Italia e ora anche per il mondo. Faremo tutti il tifo per Francesco De Santis quando volerà in Finlandia per giocarsi il titolo europeo. Sono dei ragazzi d’oro, campioni non solo nella pista ma anche fuori perché spesso e volentieri aiutano la nostra comunità con raccolte fondi e altre iniziative benefiche. Davvero un esempio per tutti quanti».

