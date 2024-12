Dopo la sconfitta casalinga, la DCL Edilizia è pronta a rifarsi contro Alfa Omega, a Ostia Lido. Una gara interessante, che offre spunti per la classifica, visto che i locali non possono permettersi il lusso di fermarsi. Di contro, i tirrenici vogliono rimanere ancorati nelle posizione di vertice e per confermarsi occorre una vittoria. Torna in campo Parroccini, tornato da una vacanza. Per il resto coach Russo ha tutti a disposizione. Lontano dal Pala Sorbo , i giallo neri non hanno collezionato molti punti, eccetto le trasferte di Civitavecchia e Bracciano. Serve un inversione di tendenza per proseguire la direzione che porta ai playoff. Ora , al terzo posto, sperano di conservare una posizione che è incalzata da altre compagini. Domani alle 18 servono i due punti. Per Mastropietro e compagni ci sono tutti i requisisti per vincere e salire di classifica.

