Dopo la salvezza, la DCL Edilizia RIM Ladispoli si prepara a delineare il futuro. La formazione del presidente Massimo Albano ha ottenuto il risultato che rientrava nei programmi, disputando un campionato all'altezza delle aspettative. Per ora, infatti, non trapela alcunché sui programmi , c'è da aspettare l'inizio di giugno per capirne le intenzioni.

«Ci siamo presi qualche settimane di pausa, che ci permetterà di riflettere per poi metterci seduti intorno ad un tavolo e programmare il prossimo campionato - ha esordito Albano – da parte nostra c'è la volontà di continuare il sodalizio con la RIM per ripetere la stagione appena conclusasi, che a mio avviso è stata molto positiva. Abbiamo raggiunto una salvezza con merito, sfiorando l'accesso ai play off. La settimana scorsa ci siamo incontrati con squadra, tecnico e staff. E' stata una serata divertente e spensierata, come è giusto che fosse. Tra qualche settimana, dopo esserci ricaricati, saremo pronti a delineare il futuro. Al momento non ci sono novità, è tutto in essere, ma siamo convinti che lavoreremo per costruire una squadra competitiva».

