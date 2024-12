L’Atletica Santa Marinella esprime grosso rammarico per quanto accaduto domenica scorsa allo stadio Ivano Fronti. Nel corso della partita del campionato di calcio di Promozione tra Santa Marinella e Atletico Salaria Vescovio, erano presenti, a sorpresa, i tifosi del Montesacro, che con un lancio di petardi e di fumogeni, hanno danneggiato la pista di atletica leggera. «Sembra che siano stati identificati gli autori del gesto - affermano dalla società santamarinellese - a cui sarebbe stato dato il daspo, ovvero il provvedimento che non permette di poter entrare negli impianti sportivi. Ma la cosa non ci consola. Dopo 23 anni il manto comincia ad avere grossi problemi di usura, ma dopo aver visto, in passato, organizzare gare di motocross, non possiamo accettare atti di teppismo come questo». L’atto vandalico ha riguardato anche il manto erboso in sintetico dello stadio, con una piccola parte che sarebbe stata data alle fiamme.

