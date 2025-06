Michela D’Amico torna a vincere la Cetara-Vietri. L’ondina dei Nuotatori Civitavecchiesi si è imposta di nuovo, sabato pomeriggio, in una delle competizioni più attese di questo periodo e che ha avuto luogo in provincia di Salerno con la 24esima edizione, nell’evento messo in piedi per ricordare la figura di Peppe Lamberti, che ha dedicato la sua vita a formare generazioni di nuotatori e pallanuotisti nella zona salernitana e cilentana. La ragazza guidata da mister Marcello Jacopucci ha primeggiato ancora una volta, cosa che aveva già fatto nel 2018. D’Amico ha avuto ragione in una competizione spietata, che ha visto, in totale, oltre 370 iscrizioni nella categoria Master, sulla distanza dei 2800 metri, con l’elenco che supera 500 considerando anche gli agonisti. L’evento ha avuto il favore del tempo, in quanto c’erano ottime condizioni meteo, a cui ha fatto seguito una splendida cornice tra le perle della zona. Il mare era agitato, ma percorribile. Inoltre D’Amico ha ottenuto il quarto tempo tra tutte le donne in acqua, comprese quelle della categoria assoluta.

@RIPRODUZIONE RISERVATA