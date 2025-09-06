È a Piombino che la Federazione Italiana Nuoto ha organizzato il Campionato Italiano master in acque libere. In programma oggi la 5km, che ha visto scendere in acqua l'ondina della Nuotatori Civitavecchiesi. Michela D'Amico parte subito forte costringendo le avversarie in scia, ma non soddisfatta mantiene i passi sostenuti fiaccando la resistenza delle stesse fino ad arrivare al traguardo con una volata imprendibile.

«Ottima prestazione - è il commento del tecnico Marcello Jacopucci – la vittoria non era assolutamente scontata, ma Michela si è imposta da subito con ritmi alti, ed in una 5km non è facile".

Ancora festeggiamenti quindi in casa Nuotatori Civitavecchiesi dove un'entusiasta Federica Feoli ed il dirigente Simone Feoli esaltano le imprese della loro atleta.