Una Supernova, in quest’ultima parte di stagione, impegnata su più fronti. Dal presente al futuro. Se la squadra di Serie C e quella militante in DR2 stanno regalando innumerevoli soddisfazioni, il pensiero della società fiumicinese va anche all'imminente centro estivo R-Estate in movimento. L'appuntamento, valevole per l'annata 2024-2025, partirà il prossimo lunedì 9 giugno per poi terminare in data 8 agosto presso il Castello Miramare di Maccarese. Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle ore 16, con una serie di attività che vedranno come protagonisti i più piccoli dai 4 ai 13 anni. Dal Sand Basket al Beach Volley, dal Beach Soccer alla Zumba. Insomma, unire l'utile al dilettevole, sempre però con l'obiettivo di divertirsi ma al contempo anche di mettere il potenziamento in primo piano, in vista dei nuovi impegni cestistici. Il costo è pari a 150 euro totali, comprendenti 20 d'iscrizione (incluse t-shirt, telo mare e assicurazione) e altri 130 di quota settimanale. Inoltre, è presente una scontistica fratelli del 10% sul secondogenito. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Mauro al 349-2695260 e Gianpaolo al 340-7267074.

