La CVA è pronta. Confermata capitan Veronica Guidozzi. Composta la rosa della Serie C Femminile. È un progetto che strizza l'occhio al passato ma è proiettato tutto nel futuro quello che Civitavecchia Volley Academy ha deciso di strutturare per la nuova stagione. Confermata la leader della squadra Veronica Guidozzi che, durante la scorsa stagione, con la sua esperienza e il suo talento ha saputo dare la giusta carica alla squadra durante la corse verso la promozione, conducendo una stagione di altissimo livello e arrivando ai playoff dove purtroppo il sogno B2 ha subito una battuta di arresto.

Ripartirà da questo obiettivo la squadra allenata dai coach Alessio Pignatelli e Cristiano Cesarini, che confermano il loro impegno in Serie C puntando tutto sull'identità e sull'equilibrio. Conferma anche la dirigente del gruppo Antonella Romiti. Si aggiunge allo staff tecnico il giovanissimo preparatore atletico Francesco Capparella, atleta della società e già in passato secondo allenatore di alcune squadre giovanili. Tra le atlete i tifosi del club arancionero ritroveranno molti volti tra cui la palleggiatrice Alessia Faedda, i liberi Flaminia Cesarini e Giulia Quadrani, il martello Cristina Camilli ma a che nuovi volti in prima squadra e alcuni ritorni tra cui Elis Spalletta, Vittoria De Benedictis, Francesca Catanesi, Arianna Di Gennaro, Carola Quartieri, Sara Scarano, Sofia Mignanti, Sofia Milioni, Alice Mazzarani, Flaminia Scisciani e Irene Ginestra. La squadra ha iniziato la preparazione atletica in spiaggia e nei parchi cittadini e a breve si tornerà a lavorare sul teraflex del Marconi.

La società si impegnerà al massimo per dare ancora più centralità al gruppo e fortificare le fondamenta per creare una prima squadra forte, composta da tutte atlete in maggioranza ancora in categoria under, civitavecchiesi e che possano regalare alla città almeno cinque anni di grande pallavolo.

