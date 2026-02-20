La Comal Civitavecchia Volley vuole continuare a mantenere inviolata la palestra del Marconi, dove ha vinto tutte le partite disputate, perdendo solamente un set fino a questo momento. Alle 18.30 primi scambi per il match contro Sempione, team romano a metà classifica che sembra inferiore rispetto al gruppo diretto da Alessio Pignatelli, ma che comunque può avere qualche argomento per provare, quantomeno, a dare delle difficoltà alle coccinelle. Sarà un fine settimana che potrebbe dire qualcosa sulle velleità della Comal: perché ci sarà anche lo scontro diretto tra Roma Centro, prima, e Luiss, al secondo posto in coabitazione con Guidozzi e compagne. Come detto, la questione posizione non è determinante, ma avere la possibilità di scalzare le dirette concorrenti non sarebbe certo da tralasciare.

«Sarà una partita alla nostra portata sulla carta – afferma Flaminia Scisciani – ma sappiamo che non esistono gare semplici. Dopo l’infortunio di Alice abbiamo dovuto compattarci ancora di più, ognuna dando qualcosa in più per rimediare alla sua assenza. Questo momento ci sta unendo molto e ci sta permettendo di lavorare con grande attenzione e spirito di squadra. Solo così possiamo continuare nel modo giusto».

La squadra sente l’importanza e forse il dovere di centrare il primo posto oppure no? «L’obiettivo è uno solo, ed è arrivare fino in fondo, non importa in che modo. Sappiamo bene che chiudere prime la regular season non significa automaticamente superare i playoff: lo scorso anno, pur essendo arrivate prime, non siamo riuscite a passare. Ovviamente sarebbe un bellissimo traguardo confermarci in testa anche quest’anno, ma credo che la cosa che conti davvero sia farci trovare pronte nel momento decisivo della stagione».

