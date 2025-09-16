Sette borse sportive per giocare a pallavolo quest'anno. Una grande opportunità per giovani atleti e famiglie. La Civitavecchia Volley, in collaborazione con P&G SGR SPA, rinnova il suo impegno sociale ed educativo mettendo a disposizione sette borse sportive per la stagione 2025/2026.

P&G SGR, società di gestione del risparmio fondata oltre 20 anni fa, è dedicata agli investitori istituzionali ed attiva in segmenti specialistici quali il credito e l'immobiliare. Da sempre attenta al perseguimento di obiettivi ESG, dedica molta attenzione alla valorizzazione dei giovani. La Cv Volley proprio per questo ha trovato in P&G SGR un partner che condivide gli stessi valori per lo sviluppo dei giovani e della comunità.

L’iniziativa è nata per garantire a tutti i ragazzi e ragazze la possibilità di giocare a pallavolo, crescere nello sport e vivere i valori di inclusione, salute e divertimento.

In particolare, le borse sportive saranno destinate a ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2019, appartenenti a famiglie con ISEE fino a 24.000 €. Si tratta di quattro borse per i piccoli atleti del Volley S3/Minivolley (nati 2016-2019) e tre per il settore agonistico (nati 2008-2015).

Le borse coprono la quota associativa e il corso annuale di pallavolo, dando un aiuto concreto alle famiglie che desiderano avvicinare i propri figli alla pallavolo. Sarà possibile presentare domanda fino al 30 settembre 2025 a mano presso la palestra dell'Istituto Marconi in segreteria o via mail all'indirizzo info@civitavecchiavolley.it presentando tutta la documentazione richiesta presente nel bando ufficiale, di cui è possibile chiedere una copia contattando l'associazione al sovrascritto indirizzo email.

«Siamo felici di annunciare che quest'anno, grazie alla collaborazione con P&G SGR, potremo erogare sette borse sportive per giocare un intero anno con noi - afferma con orgoglio la Presidente della Civitavecchia Volley, Viviana Marozza - Questa é un’iniziativa a cui teniamo molto perché unisce sport, solidarietà e futuro, dando a tanti giovani la possibilità di crescere con la pallavolo e con i suoi valori. Ringrazio il nostro sponsor P&G SGR che ha condiviso il progetto ed è al nostro fianco in questa stagione sportiva».

