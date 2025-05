Manca solo un successo per completare la regular season di serie C con tutte vittorie per la Comal Civitavecchia Volley. Diventano 25 le affermazioni consecutive del gruppo di Alessio Pignatelli, che ha imposto la sua legge anche sul parquet di Tuscolano vincendo per 3-1. Ma le cose non sono state semplicissime per Guidozzi e compagne, che nel terzo set hanno faticato ed ai vantaggi hanno ceduto in due scambi alle romane. Ma le notizie, ormai, ci sono solo quando le coccinelle lasciano qualcosa per strada, perché per il resto, ci sono solo elogi. Ormai lo sguardo è rivolto agli altri gironi, per capire quali saranno le avversarie ai playoff. Intanto è già uscito uno dei nomi delle due contendenti nel girone delle prime, ovvero il Tor di Quinto Formello, che ha fatto suo il girone C. Al di là di chi farà parte del raggruppamento, ci saranno delle battaglie all’ultimo pallone, perché il parco delle pretendenti è vasto e di ottimo spessore.

L’ANALISI DEL TECNICO PIGNATELLI. «Ho assistito ad una buona partita - commenta coach Alessio Pignatelli - contro un avversario molto coriaceo, ben preparato in difesa e che vuoi per il primo caldo o vuoi perché avevano la festa di fine stagione organizzata in concomitanza con la nostra partita si è dimostrato molto ostico. Ne siamo venuti a capo perché anche in una giornata non brillante abbiamo trovato la forza di perseverare e di trovare a livello tecnico ciò che ci serviva. Brave le ragazze che in questo modo possono continuare a sognare di raggiungere un traguardo ambizioso come quello di vincere tutte le partite di questo campionato».

